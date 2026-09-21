İstanbul'da "26 çocuk zehirlendi, 3'ü öldü" paylaşımına gözaltı
İstanbul Valiliği, bir okul kantininden alınan gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3’ünün hayatını kaybettiği yönünde asılsız paylaşım yapan A.Y.'nin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.
İstanbul Valiliği, Sultanbeyli'de yaşayan A.Y.'nin sosyal medya hesabından, "İstanbul'da bir okulun kantininden aldıkları gıdadan zehirlenen 26 çocuktan 3'ü hayatını kaybetti" şeklinde paylaşım yaptığının tespit edildiğini bildirdi.
Valilik açıklamasında, söz konusu beyanların halkı yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilerek, A.Y.'nin bugün emniyet ekiplerince gözaltına alındığı kaydedildi.
Şüpheli hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan adli süreç başlatıldığı bildirildi.