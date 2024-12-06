  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi: Piyasa değeri 15 milyon TL
Takip Et

İstanbul'da 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi: Piyasa değeri 15 milyon TL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi: Piyasa değeri 15 milyon TL
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yaklaşık 15 milyon lira piyasa değerinde 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 sahte bandrol ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 9 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

Bakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markalarıBakanlık tek tek ifşa etti: İşte taklit ve tağşiş yapan zeytinyağı, peynir ve sucuk markalarıEkonomi
Motorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine indirim geldi, fiyatlar değişti: İşte 6 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakMeteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Güneyde sağanak yağış, kuzeyde kar etkili olacakGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Aralık 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurdu
Ankaralı Turgut'un sağlık durumu nasıl? Kızı kötü haberi duyurdu
Markalardan AVM’lere yanıt: Siz önce şeffaf olun!
Markalardan AVM’lere yanıt: Siz önce şeffaf olun!
Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?
Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?
Memurlar ek iş yapabilecek mi? Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılabilir iddiası
Memurlar ek iş yapabilecek mi? Memura mesai saatleri dışında da çalışma yolu açılabilir iddiası
Akdeniz'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Akdeniz'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
İstanbul ve Adıyaman Emniyet Müdürleri değişti
İstanbul ve Adıyaman Emniyet Müdürleri değişti