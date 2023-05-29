İstanbul’da 29 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Bugün İstanbul'un fethinin 570. yılı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Haliç'ten gemileri indirip İstanbul'u fethetmesi kutlanıyor.

Peki İstanbul'da kutlamaların süreceği gün boyu toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'da bugün Marmaray, İETT, metro, füniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümü nedeniyle 29 Mayıs Pazartesi günü Marmaray ve Halkalı- Bahçeşehir trenleri ücretsiz olacaktır.” ifadesi kallanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise şu açıklamayı yaptı:

“29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde tüm gün boyunca kişiselleştirdiğiniz İstanbulkart ile entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.”