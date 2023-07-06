İstanbul’da 3 günde bin 615 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla kent genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Emniyet güçlerince dün il genelinde yapılan denetimlerde, büyük çoğunluğu Asya ve Orta Doğu kökenli 722 yabancının yakalandığı bildirildi. Yakalanan göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında dün yakalanan 722 kişi ile birlikte son 72 saatte bin 615 illegal sığınmacı yakalanmış oldu.