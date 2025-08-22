İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı için bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin paylaştığı yazılı açıklamaya göre, 24 Ağustos Pazar (prova günü) ve 30 Ağustos Cumartesi (tören günü) saat 05.45’ten program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Vatan Caddesi’ne bağlantı sağlayan 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı (Aksaray yönü), Keçeci Meydan Sokak, Hal Yolu güney girişi ve çevredeki tüm cadde ve sokaklar da araç trafiğine kapatılacak.

Alternatif güzergâhlar

Alternatif güzergâhlar olarak ise Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapatılacak yollar yerine alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Kapanacak yollar (05:45-program bitimi):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım