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İstanbul'da 33 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar tahliye ediliyor

İstanbul Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye merdivenleriyle tahliye ediliyor.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da 33 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar tahliye ediliyor
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Esenyurt'ta 33 katlı binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Nazım Hikmet Bulvarı 2011 Sokak'taki bir sitede 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

 

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