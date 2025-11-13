  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Silivri
Takip Et

İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Silivri

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İstanbul Silivri açıklarında saat 11:57’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 19.1 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Silivri
Takip Et

Marmara Denizi, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen bir depremle sarsıldı. Rasathanenin resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı 13 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 11:57’de gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, İstanbul’un Silivri Açıkları olarak belirlenirken, büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Yer kabuğunun yaklaşık 19.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgedeki sismik aktiviteyi yakından takip ettiğini bildirdi.

Balıkesir Sındırgı'da 3 ayda 17 bin deprem kaydedildiBalıkesir Sındırgı'da 3 ayda 17 bin deprem kaydedildiGündem
Deprem fırtınası nedir? Balıkesir Sındırgı'da neden bu kadar sık deprem oluyor?Deprem fırtınası nedir? Balıkesir Sındırgı'da neden bu kadar sık deprem oluyor?Gündem
Balıkesir'de sabah saatlerinde peş peşe depremlerBalıkesir'de sabah saatlerinde peş peşe depremlerGündem
Prof. Dr. Ahmet Ercan, 'uyarıyorum' diyerek tek tek saydı: Bu ilçelerden ev almayın, kiralamayınProf. Dr. Ahmet Ercan, 'uyarıyorum' diyerek tek tek saydı: Bu ilçelerden ev almayın, kiralamayınGündem
Gündem
Milli Savunma Bakanlığı: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu
MSB: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret etti
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıtkabir'i ziyaret etti
Tayfun Kahraman'ın tahliyesine ret kararı verildi
Tayfun Kahraman'ın tahliyesine ret kararı verildi
Balıkesir Sındırgı'da 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi
Balıkesir Sındırgı'da 3 ayda 17 bin deprem kaydedildi
İddia: MHP'li belediye başkanı "görevi kötüye kullanma" suçundan tutuklandı
İddia: MHP'li belediye başkanı "görevi kötüye kullanma" suçundan tutuklandı
Yunanistan’da 'Altın Vize' yoğunluğu: 13 binin üzerinde başvuru sırada
Yunanistan’da 'Altın Vize' kuyruğu