İstanbul'da 3.6 büyüklüğünde deprem: Merkez üssü Silivri

Marmara Denizi, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen bir depremle sarsıldı. Rasathanenin resmi sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı 13 Kasım 2025 Perşembe günü, saat 11:57’de gerçekleşti.

Depremin merkez üssü, İstanbul’un Silivri Açıkları olarak belirlenirken, büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi. Yer kabuğunun yaklaşık 19.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İstanbul ve çevresinde hafif şekilde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgedeki sismik aktiviteyi yakından takip ettiğini bildirdi.