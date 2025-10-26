  1. Ekonomim
  3. İstanbul’da 4 ilçeye gösteri yasağı geldi
İstanbul'da 4 ilçeye gösteri yasağı geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu sanal devriye çalışmaları neticesinde, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemler bir gün arayla yasaklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sanal devriye çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler kapsamında İstanbul’un bazı ilçelerinde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. eylem hazırlıkları olduğu tespit edildi.

Çalışmalar neticesinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği, İstanbul’un 4 ilçesine yasak geldi. Yasak doğrultusunda, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemler, 26.10.2025 günü saat 00:01’den 26.10.2025 günü saat 23:59’a kadar bir gün yasaklandı.

