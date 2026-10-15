İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru kırıldı: İlçeler sular altında kaldı, 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul'da sağanak yağış yüzünden çok sayıda ilçede binden fazla su baskını oldu. Bazı araçlar sular altında kaldı.

İBB, 14 Ekim'de 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden birine ulaşıldığını açıkladı.

Kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Bu miktarın senelik yağış miktarının 7'de birine karşılık geldiği ifade ediliyor.

İstanbul Valiliği 47 mahsur kalma olayı yaşandığını aktardı.

Valilik, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim'de bir gün ara verildiğini duyurdu.

Selde can kaybı 2'ye yükseldi

Fatih'in Balat Mahallesi'nde 14 yaşındaki çocuk, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y. ayağının kayıp düşmesi sonucu kafasını kaldırıma çarptı. Hastanede tedavi altına alınan S.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Böylelikle selde can kaybı 2'ye yükseldi.

İBB birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle halktan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan da zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmama çağrısı yaptı.

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. Otoparkta araçların bulunduğu alan su altında kalırken, Esenler ve Sarıyer'de bazı araçların büyük bölümü suya gömüldü.

Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi.

15 Ekim için de meteorolojik uyarı devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 42 ile sarı, 6 ile turuncu kodlu yağış uyarısında bulundu.

Turuncu kod uyarısı yapılan Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de 15 Ekim'de eğitime ara verildi.

Bursa Valiliği ise böyle bir açıklama yapmadı.

İstanbul Valiliği, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malul Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacacağı vurgulandı.

Ancak "8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel" muafiyetinin sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışan kadın personeli kapsamadığı kaydedildi.

8 yaşın altında engelli çocuk annelerinin tümünün ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Ayrıca, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışlarının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı ifade edildi.

• BBC Türkçe derledi.