İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi: 10 kişi tutuklandı

İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli işlemlerin ardından tutuklandı.

İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi: 10 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin, 36 kg kimyasal madde ele geçirildi. Yakalanan 10 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine şu sözlerle tebriklerini iletti:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

