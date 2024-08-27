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İstanbul'da 5 katlı binada çökme: Genç kız alt kata düştü! 3 bina acilen boşaltıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 5 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin zemininde meydana gelen kısmi çökme sonucu, 15 yaşındaki Eda Maden alt kata düşerek yaralandı. Ekipler 5 katlı bina ile birlikte bitişikteki iki apartmanı tedbir amaçlı boşalttı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da 5 katlı binada çökme: Genç kız alt kata düştü! 3 bina acilen boşaltıldı
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Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi Alişan Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin zemininde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Bu sırada dairede bulunan 15 yaşındaki Eda Maden çöken yerle bir alt kata düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Kısmi çökme yaşanan bina ile yanındaki iki apartman daha tedbir amaçlı boşaltıldı, binalarda yaşayan 35 kişi tahliye edildi. Polis sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.

"Bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım'"

Eda Maden'in babası Musa Maden, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının banyoya girdiğini anlatarak ''Banyoya girdikten sonra bir kıyamet, gürültü koptu. Sonra baktım kızım aşağıya düşmüş. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkılıyor zannettim, atladım kızımı aldım. 2-3 gün öncesinde de söyledik zaten, 'Tuvaletle ilgili bir sıkıntı var, bunu halledin.' dedik, 'Tamam hallederiz.' dediler. En sonunda başımıza bu geldi.'' diye konuştu.

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