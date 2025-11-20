İstanbul'da 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi

  1. Ekonomim
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı, 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında piyasada çok sayıda uyuşturucu hap dağıtılacağını tespit eden ekipler, Zeytinburnu'nda belirledikleri depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı, adreste yapılan aramada 577 bin 500 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

