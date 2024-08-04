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İstanbul'da 6 katlı otelde yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberi: İstanbul Fatih'te, 6 katlı bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
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İstanbul'da 6 katlı otelde yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor
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Eminönü'nde Orhaniye Caddesi'nde bulunan otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışmalar devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Otel çalışanları ile müşteriler binadan tahliye edildi. Ekiplerce binaya yayılan dumanın tahliyesi için de çalışma başlatıldı.

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