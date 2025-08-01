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İstanbul'da Akdeniz Zirvesi! Erdoğan, İtalya ve Libya başbakanları ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da Akdeniz Zirvesi! Erdoğan, İtalya ve Libya başbakanları ile görüşüyor
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İstanbul Türkiye-İtalya-Libya zirvesine ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüşmeye başladı. 

İstanbul'da Akdeniz Zirvesi! Erdoğan, İtalya ve Libya başbakanları ile görüşüyor - Resim : 1

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Türkiye-İtalya-Libya zirvesinde bölgesel iş birliği ele alınacak

Zirve kapsamında ülkeler arası işbirliğinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca ekonomi, enerji ve petrol sektöründe ortaklıkların güçlendirilmesi, düzensiz göç ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki etkileri gibi stratejik konularında konuşulacağı belirtiliyor.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Türkiye-İtalya-Libya zirvesi, bölge halklarının çıkarlarına hizmet eden ve uluslararası işbirliğini desteklemeye katkıda bulunan ortak yaklaşımları ilerletmek amacıyla düzenleniyor. 

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