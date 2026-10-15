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İstanbul'da aksayan tramvay ve metro seferleri yeniden başladı

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksayan bazı metro ve tramvay hatlarındaki seferler yağışın azalmasıyla yeniden yapılmaya başlandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da aksayan tramvay ve metro seferleri yeniden başladı
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Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler kısmen yapılamadı.

Aksayan seferler bu sabah yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.