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İstanbul'da alarm: 40 günlük su kaldı

Son dönemde beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle her geçen gün barajlardaki kuraklık artarken, konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da alarm: 40 günlük su kaldı
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Yağışsız geçen yazın ardından gelen kurak sonbahar, barajlarda dip seviyeyi gösterdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 31 Ekim 2023 itibarıyla barajlarda doluluk oranı yüzde 18.59 olarak ölçüldü.

Hava Forum, X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da 40 günlük su kaldığını duyurdu.

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