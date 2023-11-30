İstanbul'da aralıksız süren sağanak yağış sonrası barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'da dün etkili olan sağanak ve fırtına, kentin bazı noktalarında hasara neden oldu. Aralıksız süren şiddetli sağanakla birlikte barajlardaki doluluk oranı da belli oldu. İSKİ'nin 30 Kasım'daki verilerine göre barajlarda yaklaşık 6 puanlık artış yaşandı. İstanbul'da 10 barajda en fazla doluluk oranı Elmalı Barajı'na ait. İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum...
İstanbul'da aralıksız süren sağanak yağışın ardından barajlarda yükseliş meydana geldi. İSKİ, baraj doluluk oranlarında ilişkin son verisini paylaştı. Buna göre dün meydana gelen şiddetli sağanak yağış, barajlara yüzde 6'ya yakın doluluk sağladı. İstanbul'daki 1 günlük yağışla barajlardaki doluluk oranı yüzde 25.62'den yüzde 31.03'e çıktı.
İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 55,02
Darlık Barajı: Yüzde 45,21
Elmalı Barajı: Yüzde 73,79
Terkos Barajı: Yüzde 16,01
Alibey Barajı: Yüzde 38,59
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 16,07
Sazlıdere Barajı: Yüzde 12,85
Istrancalar Barajı: Yüzde 32,96
Kazandere Barajı: Yüzde 14,09
Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,86