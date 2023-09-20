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İstanbul'da Atatürk'e çirkin saldırının zanlısı yakalandı

İstanbul Valiliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Valilikten yapılan açılamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin Atatürk'ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketler sergilediğinin görüldüğü belirtildi.

Zanlının kimliğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki A.E.S'nin gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.

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