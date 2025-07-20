  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da AVM'nin asma tavanı çöktü: Yaralı var
Takip Et

İstanbul'da AVM'nin asma tavanı çöktü: Yaralı var

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinin yemek katında asma tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da AVM'nin asma tavanı çöktü: Yaralı var
Takip Et

Beylikdüzü Barış, Sakarya Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde yemek katının asma tavanı çöktü. Müşteriler büyük panik yaşadı, olayda kafasına demir düşen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesini olay yerinde yapılan yaralı, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yemek katı çökme riski nedeniyle kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildiSakarya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildiGündem

 

İran'ın kuzeyinde patlama: Yaralılar varİran'ın kuzeyinde patlama: Yaralılar varDünya

 

 

Gündem
AK Parti Milletvekili Yıldırım, CHP'liler özür diledi
AK Parti Milletvekili Yıldırım, CHP'liler özür diledi
İBB soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
İBB soruşturması: Gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Sakarya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını: Bir mahalle tahliye edildi
Bakırhan: Bu katliamın asla peşini bırakmayacağız
Bakırhan: Bu katliamın asla peşini bırakmayacağız
Barrack: Tüm taraflar uzlaşmaya vardı
Barrack: Tüm taraflar uzlaşmaya vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Barış Harekatı meşruydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Barış Harekatı meşruydu