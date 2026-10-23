İstanbul'da bahis dolandırıcılığı: Canlı yayını 7 saniye geciktirip milyonlar kazandılar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasal bahis sitelerinin veri altyapısına yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, yasal bahis platformlarına spor verisi analitiği ve altyapı desteği sağlayan bir firmada veri analisti olarak görev yapan O.B'nin, sistemde manipülasyon yaptığını tespit etti.

Şüpheli O.B'nin, tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli müsabakalarda canlı bahis ekranını kasıtlı olarak 7 saniye gecikmeyle sisteme aktardığı belirlendi. Şüphelinin, gecikme süresinde skoru önceden bilerek, farklı kişiler adına açtırdığı hesaplar üzerinden ortaklarına bahis oynattığı saptandı.

Bu yöntemle veri sağlayıcı firma ile yasal bahis platformlarını yaklaşık 12 milyon lira zarara uğrattığı anlaşılan zanlı O.B, 21 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MASAK raporundan 192 milyon liralık hareketlilik çıktı

Soruşturmayı derinleştiren Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, tutuklanan şüphelinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini mercek altına aldı.

İncelemelerde, zanlının banka hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş-çıkışı olduğu ve yüksek meblağlı para transferleri gerçekleştirdiği saptandı. Teknik ve mali takip neticesinde, organizasyonda O.B. ile ortak hareket ettiği tespit edilen 8 şüphelinin kimlik ve adresleri belirlendi.

Savcılığın talimatıyla 23 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, belirlenen 8 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.