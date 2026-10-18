İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul’da 13 Ekim’de başlayan yağışlar baraj doluluk oranlarını yükseltti. İSKİ verilerine göre, 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı dört günde 14,37 puan artarak 18 Ekim itibarıyla yüzde 52,43’e ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre 13 Ekim’de başlayan yağışlar barajlarda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dört günde 14,37 puan arttı. 14 Ekim’de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün (18 Ekim) itibarıyla yüzde 52,43’e yükseldi.
Barajların doluluk oranları şöyle:
• Istrancalar: Yüzde 70,48
• Terkos: Yüzde 36,67
• Sazlıdere: Yüzde 30,95
• Alibey: Yüzde 75,03
• Büyükçekmece: Yüzde 30,18
• Ömerli: Yüzde 66,62
• Darlık: Yüzde 75,75
• Elmalı: Yüzde 77,48
• Pabuçdere: Yüzde 3,58
• Kazandere: Yüzde 8,08
İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2022’de yüzde 44,25, 2023’te yüzde 21,29, 2024’te yüzde 34,38, 2025’te yüzde 24,51 iken bugünkü oran yüzde 52,43 olarak belirlendi.