İstanbul'da baraj doluluk oranları açıklandı! İSKİ Genel Müdürü: Tasarrufa devam

Başa, X hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları tasarruf yapmaya çağırdı. Başa'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2025 yılında İstanbul'un toplam su tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 1,34 arttı. Baraj doluluk oranımız yüzde 18,71 olarak yeni yıla başladık. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi. Kış yağışlarıyla bu oranın artması beklense de su tasarrufuna devam edelim."