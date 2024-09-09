İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Barajların doluluk oranını İSKİ açıkladı

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranındaki düşüş sürüyor.

Bugünkü verilere göre yüzde 44.07 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 8 Eylül'de 44.38 iken bugünkü verilere göre yüzde 44.07 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 58.72 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 11.87 ile Alibey Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 9 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şu şekilde;

• Alibey Barajı yüzde 11.87

• Büyükçekmece Barajı yüzde 43.97

• Darlık Barajı yüzde 48.93

• Elmalı Barajı yüzde 58.85

• Istrancalar Barajı yüzde 24.81

• Kazandere Barajı yüzde 11.42

• Pabuçdere Barajı yüzde 25.28

• Sazlıdere Barajı yüzde 49.35

• Terkos Barajı yüzde 58.72

• Ömerli Barajı yüzde 41.49