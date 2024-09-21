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İstanbul'da barajların doluluk oranları yükseklişe geçti

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı son yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçerek yüzde 40,70'e ulaştı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da barajların doluluk oranları yükseklişe geçti
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı, bu yılın 9 ayında en yüksek 6 Mayıs'ta yüzde 83,43 ölçülürken, bu tarihten sonra 20 Eylül'de yüzde 40,55 oranına kadar düşüş gösterdi.

Barajların su miktarı, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40,70 olarak ölçüldü.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 34,84, Darlık'ta yüzde 45,69, Elmalı'da 57,08, Terkos'ta 56,53, Alibey'de 8,85, Büyükçekmece'de 41,66, Sazlıdere'de 48,33, Istırancalar'da 38,66, Kazandere'de 7,45 ve Pabuçdere 23,16 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl şu ana kadar 346, 95 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 838,07 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Yılbaşından 21 Eylül'e kadarki zaman diliminde barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 431,16 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 353,53 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 234 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 21 Eylül tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 17,98, 2015'te 63,36, 2016'da 46,92, 2017'de 56,29, 2018'de 57,06, 2019'da yüzde 52, 2020'de 40,21, 2021'de 52,86, 2022'de 51,09, 2023'te 24,43 olarak kayıtlara geçti.

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