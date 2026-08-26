İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 45.55'e düştü

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, dün yüzde 45.93 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı bugün yüzde 45.55 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 74.29 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 10.64 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Ağustos itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 44.21

Büyükçekmece Barajı yüzde 32.19

Darlık Barajı yüzde 63.43

Elmalı Barajı yüzde 74.29

Istrancalar Barajı yüzde 28.78

Kazandere Barajı yüzde 19.27

Pabuçdere Barajı yüzde 10.64

Sazlıdere Barajı yüzde 25.37

Terkos Barajı yüzde 39.53

Ömerli Barajı yüzde 64.08