İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 49.12 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün 49.55 olarak ölçülmüştü.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 49.12 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 67.04 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27.45 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 32.42

• Büyükçekmece Barajı yüzde 48.28

• Darlık Barajı yüzde 60.34

• Elmalı Barajı yüzde 67.04

• Istrancalar Barajı yüzde 27.45

• Kazandere Barajı yüzde 35.78

• Pabuçdere Barajı yüzde 42.13

• Sazlıdere Barajı yüzde 42.26

• Terkos Barajı yüzde 53.87

• Ömerli Barajı yüzde 47.9

