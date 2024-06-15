İstanbul'da bayram tatilinin ilk gününde yollar boş kaldı

Bakanlar kurulunda alınan kararın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığı duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından kent genelinde birçok vatandaş, İstanbul dışına çıktı.

E-5 karayolu boş kaldı

Vatandaşların İstanbul dışına çıkmasıyla birlikte yollar boş kaldı. Trafiğin mesai zamanlarında yoğun olarak görüldüğü Esenyurt Haramidere Kavşağı'nda da sakinlik görüldü. Bunun yanında şehir dışına seyahatlerin ardından megakentte sıkışık trafik görüntülerinin oluştuğu birçok kavşak ve nokta da boş kaldı.