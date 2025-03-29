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İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek

Türkiye Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, pek çok kritik noktada bayram hazırlıkları da tamamlandı. Bayramda çalışacak kritik işlerde nöbetler planlandı. Sağlık personeli de bayram için görevde olacak. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 53 kamu hastanesinde, 10 bin 297 doktor ve hemşire olmak üzere toplam 31 bin 459 sağlık personeli görev başında olacağını duyurdu.

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İstanbul'da bayramda 31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Ramazan Bayramı boyunca kentte bulunan 53 kamu hastanesinde, 10 bin 297 doktor ve hemşire olmak üzere toplam 31 bin 459 sağlık personelinin görev yapacağını bildirdi.

Bayram boyunca sağlık hizmetleri kesintisiz sürecek

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca İstanbul'da sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

31 bin 459 sağlık personeli hizmet verecek

Kentteki hastanelerde görev yapacak sağlık personeline ilişkin bilgiler veren Güner, "İstanbul’da 53 kamu hastanesinde, 10 bin 297 doktor ve hemşire olmak üzere toplam 31 bin 459 sağlık personeli görev başında olacak. Sağlık çalışanlarımız bayramda da halkımızın yanında." ifadelerini kullandı.

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