  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu!
Takip Et

İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu!

İstanbul’da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu!
Takip Et

İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Taksim’de aniden bastıran sağanak turist ve vatandaşları şaşırttı.

Turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul’da sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış, özellikle Taksim Meydanı’nda kısa süreliğine yoğunlaştı. Aniden bastıran yağmur karşısında turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak yağmurdan kaçtı.

İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildiİstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildiGündem

 

Ticaret Bakanlığından aldatıcı 'hac' reklamlarına durdurma ve para cezasıTicaret Bakanlığından aldatıcı 'hac' reklamlarına durdurma ve para cezasıEkonomi

 

Gündem
Adana'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Adana'da bariyere çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildi
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 218 kilo metamfetamin ele geçirildi
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı!
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın papağanı ‘Cabbar' yine çalındı!
Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi
Meral Akşener, Sami Yusuf konserinde görüntülendi
Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Malatya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı