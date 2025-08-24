İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu!
İstanbul’da bazı bölgelerde sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Taksim’de kısa süreli etkili olan sağanak yağışa turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
İstanbul’da sabah saatlerinde bazı bölgelerde etkili olan sağanak yağış, özellikle Taksim Meydanı’nda kısa süreliğine yoğunlaştı. Aniden bastıran yağmur karşısında turistler ve vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bazıları şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak yağmurdan kaçtı.