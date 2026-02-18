İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal edilen seferler

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı