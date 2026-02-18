  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Takip Et

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları İşletmesine bağlı bazı vapur seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Takip Et

Şehir Hatları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan duyuruda; "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. 

İptal edilen seferler

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı

BUDO'nun 8 seferi iptal edildiBUDO'nun 8 seferi iptal edildiGündem
2026 emekli banka promosyonları yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte oranlar2026 emekli banka promosyonları yarışı kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte oranlarEkonomi
Galatasaray Juventus'u devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durumGalatasaray Juventus'u devirdi, UEFA ülke puanı güncellendi: İşte son durumSpor
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 18 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 