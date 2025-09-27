  1. Ekonomim
İstanbul'da bazı vapur seferlerine Preveze Deniz Zaferi düzenlemesi: İkinci bir duyuruya kadar yapılmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, İstanbul'da Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi.

Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen kortej geçişi sebebiyle Sarıyer-Beykoz, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Çengelköy-İstinye ve İstinye-Çubuklu hatlarında vapur seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.

