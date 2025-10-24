İstanbul'da bazı vapur ve teleferik seferleri iptal edildi

  1. Ekonomim
İstanbul'daki teleferik ve bazı vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul, X hesabından yaptığı paylaşımda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
"Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar, Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

