İstanbul'da bazı yollar derbi nedeniyle trafiğe kapatılacak

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. VAR merkezinde Sloven hakem Alen Borosak görev yapacak.

Hangi yollar trafiğe kapanacak?

Derbi öncesi maçı öncesi trafiğe kapanacak yollar belli oldu.

RAMS Park Stadyumu ve çevresinde alınacak önlemler şöyle:

1. Tem Kuzey Yan Yol İspark Varyant Girişi saat 17:00 itibariyle (Park alanı dolduktan sonra) araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Transit Yol ve Tem Kuzey Yan Yol istikametlerine yönlendirilecektir.

2. Metin Oktay Caddesinden Azerbaycan Caddesi istikameti stadyum girişlerinden saat 17:00 itibariyle (P3 - P4 Otoparklarına tanımlı araçlar hariç) araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Yan Yol istikametine yönlendirilecektir.

3. Metin Oktay Caddesi Tem Otoyolu istikameti Azerbaycan Cadde kesişiminden itibaren her iki yöne saat 18:00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Ayazağa ve Kağıthane istikametlerine yönlendirilecektir.

4. Metin Oktay Caddesi Tem Otoyolu istikameti Nurollife Bioeksen önü 21-072 nolu trafik ışıklarından saat 17:00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Azerbaycan Caddesi istikametine yönlendirilecektir.

5. Tem Kuzey Yan Yol Kağıthane ve Ayazağa istikametleri İspark varyant girişlerinden itibaren saat 20:30 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım Tem Kuzey Transit Yol istikametine yönlendirilecektir.

6. Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi İç Yolundan Tem Kuzey Yan Yol katılım istikameti saat 20:00 itibariyle araç trafiğine kapatılarak akım hastane içerisinden Seyrantepe çıkışlarına yönlendirilecektir.

Anadolu Yakası'ndaki önlemler şöyle:

Fenerbahçe taraflarının sevki için Kadıköy Recep Peker Caddesi ve bu caddeye bağlanan sokaklar saat 12:00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak, bölgede yaya ve araç dağılımı sağlanana kadar kapama devam edecektir. Tahmini 16:00 saatlerinde cadde trafiğe açılacaktır.

Müsabaka nedeniyle Kadıköy Rıhtım, Altıyol meydan, Söğütlüçeşme Caddesi ve Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu beklenildiğinden alternatif güzergahlar ve toplu taşıma araçlarının kullanılması yararlı olacaktır.