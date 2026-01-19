  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılında düzenlenecek anma programları dolayısıyla Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Takip Et

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün (19 Ocak) saat 11.00'de ilçedeki anma programları kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatılacak.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak, Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy'den gelen trafik akışı Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapalı olacak.

Alternatif güzergah olarak ise Valikonağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon caddeleri belirlendi.

Güvenli limanlara talep arttı: Altın ve gümüş tarihi seviyelere çıktıGüvenli limanlara talep arttı: Altın ve gümüş tarihi seviyelere çıktıEkonomi
Benzine zam gelecek mi? İşte 19 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek mi? İşte 19 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
İspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 ölü, 100 yaralıİspanya'da 2 hızlı tren raydan çıktı: 21 ölü, 100 yaralıDünya
Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu kar uyarısı! Kar hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem

 