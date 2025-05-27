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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko’nun kutlamaları nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

Haber Merkezi
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlaması nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin bir bilgilendirme yayınlandı.

Açıklamada, yarın saat 15.00'ten program bitimine kadar Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey Sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, kapatılacak yollara alternatif olarak, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı güney istikametinin kullanılabileceği kaydedildi.

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