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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gerçekleştirilecek ‘Asırlık Gece’ belgeseli çekimleri nedeniyle 3-5 Ağustos tarihleri arasında gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Düzenleme kapsamında kapatılacak olan yollar ve sürücülerin yönlendirileceği alternatif güzergahlar belli oldu.

Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde 01.00 ile 05.00 saatleri arasında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.

Yapılan planlamaya göre belirtilen tarih ve saatler arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

Beylerbeyi Köprü Katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü Katılımı.

D-100 Karayolu kuzey istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren akım kapatılarak trafik Ümraniye-Şile ve Altunizade istikametine yönlendirilecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına ise alternatif olarak kullanabilecek yollar şu şekilde belirtildi:

Avrasya Tüneli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi, D-100 Karayolu üzerinden Avrasya Tüneli ve TEM Otoyolu üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahları.

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