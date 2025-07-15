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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik alternatif güzergahları duyurdu

İstanbul’da "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik, kapanacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! Valilik alternatif güzergahları duyurdu
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İstanbul Valiliği tarafından "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

İşte kapalı olacak yollar

İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9. yılında düzenlenecek olan "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı kapsamında nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

Valilik alternatif güzergahları duyurdu

Alternatif güzergahlar ise, "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" şeklinde açıklandı.

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