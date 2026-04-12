İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün Beşiktaş’ta gerçekleştirilen yol yarışı kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda kapatılan yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Buna göre, İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi-Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi, Şair Nigar Mektep Sokak-Kışlak Sokak kesişimi, Muallim Naci Caddesi-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi, Çağrı Sokak-Yeşilpınar Sokak kesişimi, Sakıp Sabancı Caddesi-Baltalimanı Hisar Caddesi kesişimi ile Aşiyan Yolu-Şehitlik Dergahı Sokak kesişiminde trafik akışı sağlanamıyor.

Bu yollara alternatif olarak Portakal Yokuşu ile Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye ve Çırağan caddeleri ile Kuruçeşme Çağrı, Arnavutköy Dere, Reşat Nuri Güntekin ve Kıraçhane sokaklar kullanılabiliyor.

Ataşehir’de düzenlenen koşu kapsamında ise Ataşehir Bulvarı ve Fazılpaşa Sokak başta olmak üzere belirlenen güzergahlar ile bu yollara çıkan bağlantılar trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak’ı alternatif güzergah olarak tercih edebiliyor.