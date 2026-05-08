  İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" kapsamında Bakırköy'de bazı yolların trafiğe kapatıldığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce kapanacağı duyurulan yollara ek olarak saat 07.00'den program bitimine kadar bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda, Havalimanı Caddesi'nin sahil istikametinde Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Havalimanı Caddesi'nin D-100 kara yolu istikametinde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu, B Kapısı varyantı ile Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali istikametindeki Eski VİP Yolu trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları istendi.

