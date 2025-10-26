  1. Ekonomim
  3. İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, bugün yapılacak 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği, 26 Ekim Pazar günü düzenlenecek 16. Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Valilik açıklamasına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek trafik düzenlemesi kapsamında, saat 08.00’den etkinlik bitimine kadar Abay Caddesi ve Demirhane Caddesi, 00.00’dan etkinlik bitimine kadar ise Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi, Semiha Şakir Caddesi, Rauf Denktaş Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Seyitnizam Caddesi, Asım Kazancıgil Caddesi, Zakirbaşı Sokak, Balıklı Kazlıçeşme Yolu Caddesi, İmamhatip Yolu Sokak, Balıklı Silivrikapı Yolu Sokak, 40. Sokak, 246. Sokak, Çinoğlu Çıkmazı Sokak, Belgradkapı Caddesi ve Demirhane Caddesi trafiğe kapalı olacak.

Alternatif güzergahlar olarak Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı ve Prof. Turan Güneş Bulvarı belirlendi.

Ayrıca, saat 07.00 itibarıyla kapatılacak yollar üzerinde park halinde bulunan araçların kaldırılacağı bildirildi.

