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İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak etkili olmaya başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Merkezi
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İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak etkili olmaya başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.