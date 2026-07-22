İstanbul'da beklenen fırtına ve sağanak etkili olmaya başladı
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde kent genelinde etkisini arttırdı.
Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.
Rüzgar nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı binaların ise çatılarında hasar oluştu.