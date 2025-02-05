İstanbul'da beklenen mevsimin ilk kar yağışı başladı

Meteoroloji, AKOM ve Valiliğin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladı.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Çekmeköy ve Aydos tarafında etkisini gösterdi. Kar yağışının, ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da kar; diğer dokuz ilçede ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.