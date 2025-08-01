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İstanbul'da beklenen yağış başladı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oldu.

Haber Merkezi
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İstanbul'da beklenen yağış başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğle saatlerinde kentte hava sıcaklığı ortalama 27,1 derece ölçüldü.

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde seyreden bunaltıcı sıcaklıkla mücadele eden İstanbullular, havanın serinlemesiyle rahat nefes aldı.

Öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş'ta yağmur geçişi oldu.

İstanbul'da beklenen yağış başladı - Resim : 1

 

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