İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’in cep telefonu ve eşyaları bulundu

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanları'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Belgrad Ormanları'nda yoğunlaştırılan çalışmalara polis, AFAD, AKUT ve Ümraniye ile Sarıyer belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri katılıyor. Ece Gürel'in yakınları da çalışmaları takip ediyor.

2 gündür haber alınamayan Ece Gürel'in ormanda cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu.

Son mesajları ortaya çıktı: Oturdum ruhum geride kaldı

İngiltere'deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ve Belgrad Ormanı'ndan fotoğraflar paylaştığı tespit edilen Gürel'in son mesajları da ortaya çıktı.

Arkadaşına "Kalabalıklaştı burası, asıl yeri bulamadım" diye mesaj atan Gürel'in "Kayboldum" yazdığı tespit edildi.

Sonra yine fotoğraf attığı belirlenen Gürel'in "Oturdum ruhum geride kaldı" yazdığı da kaydedildi.

Arkadaşının ise "Gürel'e İyi yaptın. Ben de markete çıktım. Süpersin kuzu" yazdığı ancak Gürel'in "Kayboldum" mesajını görmeyip "Ben yeni gördüm kayboldum dediğini, navigasyonun açık değil mi telefonda?" diye mesaj attığı belirlendi.