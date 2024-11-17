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İstanbul’da beş günlük operasyon sonucu binlerce kişi gözaltına alındı

İstanbul’da polis ekiplerinin beş gün süren operasyonları sonucunda, haklarında yakalama kararı bulunan 1462 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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İstanbul’da beş günlük operasyon sonucu binlerce kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari şüpheli ve sanıklar ile hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Beş günlük çalışma kapsamında yakalama emri bulunan 1462 kişi ile hapis cezası olan 461 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilerden Mevlüt A'nın "hırsızlık" suçundan 39 yıl 7 ay, Sezgin U'nun "dolandırıcılık"tan 32 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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