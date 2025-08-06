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İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Karadeniz'e kıyısı olan beş ilçesinde denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
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İstanbul'da beş ilçede denize girmek yasaklandı
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Beykoz'un genelinde, Sarıyer'in ise Kısırkaya Plajı'nda 10 Ağustos'a kadar denize girişlerin yasaklandığı açıklandı.

Çatalca ve Eyüpsultan'da ise 9 Ağustos'a kadar yasakların süreceği bildirildi.

Arnavutköy'de yasak sadece bugün için geçerli.

Kararın yüksek dalga boyundan dolayı yaşanabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçmek için alındığı belirtildi.

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