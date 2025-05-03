İstanbul'da bir binada çökme: Gaziosmanpaşa'da iki apartman boşaltıldı

İstanbul Maslak'ta çöken yolun ardından bir çökme haberi de Gaziosmanpaşa'dan geldi. Yaşanan çökme iki binada çatlaklara neden oldu. İnşaat alanında yaşanan çökme nedeniyle iki apartman tahliye edildi.

Çökmenin İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu sızan su kaynaklı olduğu belirtildi. Çökme kaynaklı ölen ve yaralanan olmazken inşaat alanı çevresinde güvenlik önlemleri alındı.