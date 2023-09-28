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İstanbul'da bir binada patlama

Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama meydana gelirken ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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İstanbul Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.