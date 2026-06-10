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İstanbul'da bir evde bulunan 42 yılan koruma altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, İstanbul'un Çatalca ilçesindeki bir evde yaptıkları denetimde izinsiz bulundurulan 42 yılana el koydu. Koruma altına alınan yılanların sahibi hakkında idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da bir evde bulunan 42 yılan koruma altına alındı
Fotoğraf: DHA
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İstanbul Çatalca'da bir evde bulunan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king türü olmak üzere 42 yılana el konuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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