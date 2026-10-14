İstanbul’da bir gemi karaya oturdu: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul’da etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları, Çatalca’daki Çilingöz Sahili’nde bir geminin karaya oturmasına neden oldu. Bölgede fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtilirken, ihbar üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor

Gemiden yükselen herhangi bir acil yardım çağrısı veya hayati tehlike oluşturan bir durumun yaşanmadığı aktarılırken bölgeye intikal eden ekiplerin, karaya oturan gemide çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.