İstanbul’da bir gemi karaya oturdu: Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
İstanbul’un Çatalca ilçesindeki Çilingöz Sahili’nde bir gemi karaya oturdu. İhbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul’da etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları, Çatalca’daki Çilingöz Sahili’nde bir geminin karaya oturmasına neden oldu. Bölgede fırtınanın etkisini sürdürdüğü belirtilirken, ihbar üzerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor
Gemiden yükselen herhangi bir acil yardım çağrısı veya hayati tehlike oluşturan bir durumun yaşanmadığı aktarılırken bölgeye intikal eden ekiplerin, karaya oturan gemide çalışmalarını devam ettirdiği bildirildi.